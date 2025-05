Programma Leader per le aree rurali. Se ne parla ad Alberese

Oggi ad Alberese, nel Granaio Lorense, si terrà l’incontro organizzato dal Gal Far Maremma dal titolo "Il programma Leader per lo sviluppo delle aree rurali nella provincia di Grosseto" che rappresenta un’occasione per delineare le prospettive per il periodo 2023-2027. L’iniziativa, che avrà inizio alle 9, vedrà la partecipazione di istituzioni, amministratori locali, associazioni e cittadini, tutti uniti per discutere e condividere idee sullo sviluppo rurale della zona. Tra i partecipanti di rilievo ci sarà Stefania Saccardi (nella foto), vicepresidente della Regione Toscana e assessora all’Agricoltura.

Durante la giornata si susseguiranno interventi dedicati alle politiche di sviluppo rurale, racconti di progetti realizzati nei territori, e testimonianze di comunità locali, associazioni e enti parco. Un momento importante sarà anche la condivisione di una visione comune sulle sfide future che riguardano il mondo agricolo, ambientale e turistico della Maremma. L’evento si concluderà con un buffet e una visita guidata alla Tenuta di Alberese, su prenotazione, offrendo così ai partecipanti l’opportunità di scoprire da vicino le bellezze e le potenzialità di questa splendida area. Un appuntamento da non perdere per chi desidera conoscere e contribuire allo sviluppo sostenibile di questa meravigliosa parte della Toscana.