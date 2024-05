Progetto Spiagge Sicure. Sorveglianza affidata a Cri e Misericordia

Il Comune di Orbetello stanzia 20mila euro per i servizi di salvataggio e soccorso sulle spiagge libere di Feniglia e Giannella che saranno effettuati, a partire da 22 giugno, dal personale del Comitato Costa d’Argento della Croce rossa e della Misericordia di Albinia.

Così come nel 2023, sarà quindi predisposto un servizio pubblico di vigilanza e soccorso con presìdi di soccorso balneare per garantire la massima copertura attuabile anche nelle spiagge libere. Il servizio si svolgerà sulla spiaggia della Feniglia e di Giannella. Il Comitato locale di Orbetello della Cri svolgerà il servizio sulle spiagge libere di Feniglia ogni fine settimana (venerdì, sabato e domenica) nel periodo compreso tra il 22 di giugno e l’8 di settembre (con orario 10.30-18.30) e durante la settimana di ferragosto il servizio verrà esteso anche nei giorni 14, 15 e 16. Il presidio di soccorso in Feniglia sarà localizzato in corrispondenza del varco 3 (salvo diverse necessità).

La Misericordia di Albinia, invece, svolgerà il servizio nelle spiagge libere di Giannella con le stesse modalità della Croce rossa (giorni e orari). I presìdi di soccorso saranno sistemati in prossimità dell’area denominata "ex capannina".

"La Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d’Argento – sottolinea il presidente Michele Casalini – seguirà la prevenzione e la sicurezza della Spiaggia della Feniglia. Il progetto Spiagge Sicure prevede, da giugno a settembre, con il coordinamento del servizio del capitano Angelo Galiberti, pattugliamenti sui sei chilometri dell’arenile: sia nel tratto di pineta interna che per quanto attiene la sicurezza dei bagnanti, lungo la spiaggia".