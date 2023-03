Progetto "LifeSkills", la realtà virtuale per individuare attitudini e competenze

La Fondazione Polo Universitario Grossetano partecipa al progetto ‘LifeSkills VR - Life Skills for Employment in Covid-19 Era through VR Innovation’, finanziato dal programma Erasmus+ - Partenariati per la Cooperazione e coordinato dal Center for Factories of the Future Limited. Il consorzio europeo è composto da sei istituzioni di cinque paesi, tra cui in Italia, oltre alla Fondazione Polo Universitario Grossetano ( https: www. polouniversitariogrosseto. it ), Artes 4.0, attraverso il Macronodo Università di Siena. LifeSkills VR ha l’obiettivo di progettare un’applicazione mobile per supportare i cittadini, in particolare le giovani generazioni, nella ricerca di un lavoro. Utilizzando applicazioni di Realtà Virtuale quali tecniche di gamification, sarà possibile rafforzare le qualità e le competenze dei giovani in cerca di lavoro per renderle più adatte alle caratteristiche di una data professione. Fino a venerdì, la Fondazione Polo Universitario Grossetano organizza il test a 25 giovani che siano interessati a provare la soluzione di Realtà Virtuale creata dal progetto LifeSkillsVR nella propria sede, Centro della Scienza e della Tecnica. I partecipanti al test faranno un’esperienza di Realtà Virtuale attraverso modelli realizzati della durata di circa 15 minuti.