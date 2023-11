Progetto "InOut" per il "Dopo scuola". Salvemini incontra gli studenti

I giovani presentano oggi le loro idee per la città. L’evento partecipativo del progetto "InOut" nell’ambito del bando "Dopo scuola" di Fondazione CR Firenze è in programma oggi, a partire dalle 16.30 al Doposcuola di via Lazzeretti, con la partecipazione straordinaria di Ilario Jacopo Salvemini (nelle foto) di "Turbe Giovanili". Il progetto portato avanti dalla cooperativa Uscita di Sicurezza è realizzato per creare percorsi di recupero e potenziamento delle competenze, di motivazione allo studio e di recupero della socializzazione, rivolti agli studenti delle scuole superiori. L’evento di oggi prevede confronto e divertimento, con la presentazione delle idee dei giovani grossetani per la loro città. Con "InOut", infatti, sono state raccolte proposte per comprendere cosa i ragazzi vorrebbero dalla propria città. Sono state poi condotte una serie di attività didattiche ed extra didattiche, laboratori e workshop che hanno supportato i partecipanti nella realizzazione delle proprie idee. Che saranno presentate, in un incontro aperto a tutti, nel quale è prevista la partecipazione di Ilario Jacopo Salvemini, ideatore e produttore del podcast Turbe Giovanili, serie di podcast ideata e condotta da Edoardo e Ilario, ragazzi ravennati con la passione per la politica. L’idea è quella di dare voce alla generazione di giovani, spesso considerata vuota e apatica, alla quale non viene lasciato abbastanza spazio per esprimersi. La presentazione delle idee elaborate con "InOut", sarà a cura di Luca Bazzoli, di Ashoka Italia, seguirà l’intervento di Ilario Jacopo Salvemini, musica con Luca Pirozzi e i ragazzi di "InOut" e aperitivo analcolico.