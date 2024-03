Progetto della scuola di musica "Chelli": "L’arte di far suonare il corpo" con Nobili

Dopo il successo dello scorso anno, la scuola di musica Chelli ripropone il workshop "L’arte di far suonare il corpo".

L’appuntamento è in programma domani dalle 9.30 alle 12.30 e poi dalle 14 alle 17 nella sede della scuola di musica Chelli, in via Ferrucci 11, a Grosseto. Docente sarà il maestro Alessandro Nobili (nella foto), musicista eclettico che da tempo si occupa di questa disciplina e che da diversi anni svolge un corso di formazione stabile per insegnanti nell’accademia di musica "Stefano Strata" di Pisa.

Il workshop è rivolto a docenti di musica delle scuole di ogni ordine e grado, musicoterapeuti, educatori e appassionati non necessariamente provvisti di conoscenze musicali. E’ riconosciuto come aggiornamento professionale grazie alla collaborazione con l’Irsef (Istituto di Ricerche e Studi sull’Educazione e la Famiglia), ente accreditato al ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Diocesi di Grosseto e del Comune di Grosseto.

"Il workshop – spiegano gli organizzatori – intende esplorare diversi aspetti della disciplina, dalle sue potenzialità didattiche e inclusive ai possibili utilizzi. Alla base c’è l’utilizzo del corpo come strumento musicale per sviluppare il senso ritmico, la coordinazione motoria, l’attenzione, la capacità di ascolto e di memorizzazione, le capacità creative, comunicative ed espressive".

Per iscriversi è necessario compilare il modulo al link https://forms.gle/FEUKDZCADPcGXyva6 unitamente al versamento di 60 euro come quota di iscrizione. Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected]