Progetto degli allievi dell’Artistico per la Grosseto del futuro

Si terrà oggi al Polo Le Clarisse e al Maam "La Fiera", la giornata organizzata dal Liceo artistico del Polo Bianciardi, dedicata al progetto nazionale "Abitare il paese. La cultura della domanda. Attivare comunità educanti: nuove generazioni, partecipazione, città. Alle Clarisse alle 10 avrà luogo la conferenza-dibattito sul tema della rigenerazione urbana. Introdurrà la giornata Stefano Giommoni presidente dell’Ordine degli Architetti di Grosseto, a cui seguiranno gli interventi dell’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi, che parlerà della rigenerazione urbana a Grosseto, dell’architetta Barbara Catalani, che illustrerà "Next Ilva, cultura comunità lavoro. Un nuovo distretto per una nuova città" e della classe VA, indirizzo Architettura e ambiente dell’Artistico, che presenterà le proprie progettazioni di rigenerazione urbana a Grosseto. Dalle 12.30 l’iniziativa si sposterà al Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, dove saranno esposti gli elaborati degli studenti del Liceo Artistico, indirizzo Architettura e ambiente del Polo Bianciardi, insieme ai lavori di oreficeria e ceramica raku delle classi 4^B, 4^C, 5^B e 5^C dell’indirizzo Arti figurative. L’evento restituisce al Grosseto il lavoro, le elaborazioni e le riflessioni che gli studenti hanno portato avanti durante l’anno scolastico in merito agli ampi temi della progettazione architettonica sostenibile, della rigenerazione urbana, della creazione di comunità educanti. A questa sfida hanno risposto appunto gli studenti della 5^A del Liceo artistico.