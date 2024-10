Progetti nell’ex Aeronautica: "Circuito per le biciclette e un teatro multifunzionale"

Un circuito per le biciclette e un teatro multifunzionale con un palco: aumentano i progetti che l’amministrazione intende realizzare nell’ex Deposito dell’Aeronautica militare.

E, con la "Casa del popolo" in dirittura di arrivo, l’apertura del Comune va verso un polo multiculturale e sportivo, in attesa delle grandi manovre previste quando sarà adottato il regolamento urbanistico, stabilendo i progetti che saranno definitivi, come lo spostamento del palazzo comunale e delle scuole, rispetto a quelli prettamente più provvisori che sta attuando in questo periodo la giunta guidata da Arturo Cerulli, tra cui la concessione dei locali alle associazioni.

"L’area ex Aeronautica va bene per tutto – sostiene il sindaco Arturo Cerulli –, ma va bene anche per le biciclette. Possiamo realizzare un circuito e, in futuro, realizzare delle stanze per poter accogliere anche le gare, una sorta di foresteria dove si possa soggiornare a prezzi contenuti. Abbiamo tanti hotel di lusso che non sono economicamente adatti a questo tipo di turismo, quindi dobbiamo prevedere anche per loro degli spazi alternativi e sono sicuro che nell’ex Aeronautica questi spazi abbiamo modo di crearli, dando spinta e vantaggi per tutto il promontorio. Abbiamo bisogno di allungare la stagione e questo è sicuramente un mezzo molto valido".

Nell’ex Aeronautica ci sono 30 ettari di territorio e 90mila metri cubi di costruito. "Adesso stiamo lavorando sul palazzo delle associazioni – aggiunge Cerulli –, finito il tetto di quel fabbricato passeremo ad un altro immobile molto grande che diventerà una sorta di teatro con un palco multifunzione, dove si potranno fare eventi sia di spettacolo che culturali, ma utilizzabile anche come palestra per le varie attività, tra cui anche i saggi. Mentre tra poche settimane inaugureremo la Casa del popolo, dove si potrà andare a passare il tempo. Assieme a quella verrà inaugurata una cucina, dove verranno svolti dei corsi. In ottica più definitiva, il progetto ex Aeronautica dovrà avere un respiro più ampio come traferire il palazzo comunale che attualmente è in una zona meravigliosa, utilizzabile per scopi commerciali. Ma anche portarci le scuole e farci la sede unica, oltre a qualcosa che ricordi Raffaella Carrà".

Andrea Capitani