Prodotti per l’infanzia donati alla Caritas

Il Lions Club Alta Maremma ha rifornito il proprio scaffale presente alla Caritas di Follonica con una considerevole quantità di prodotti per l’infanzia (pannolini, omogenizzati, minestrine e prodotti per l’igiene), ottenuti grazie alla raccolta fondi attuata dai soci nelle varie iniziative delle attività del Club. La consegna dei prodotti per l’infanzia è avvenuta all’Emporio della Solidarietà della Caritas di Follonica alla presenza del presidente Lions Dario Francesconi, dei soci Sergio Splendore, Maurizio Spagnesi, Giorgio Testini e di Sergio Pieri presidente del Coordinamento interparrocchiale Opere caritative e di Chiara Del Chierico assistente sociale del coordinamento. "Questo è uno dei services più importanti del Lions – ha sottolineato il presidente Francesconi – per la sua continuità e per la peculiarità di rivolgersi a bambini fino a tre anni". A margine di questo Chiara Del Chierico ha sottolineato che "questo intervento del Lions consente di aiutare 10 famiglie bisognose con bambini". Oltre allo scaffale Lions anche il pozzetto congelatore donato a suo tempo consente di "raccogliere prodotti deperibili da destinare alle famiglie che si rivolgono all’Emporio, aumentate in maniera esponenziale" come evidenzia Sergio Pieri della Caritas.