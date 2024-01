Primo giorno di saldi: "Complice il maltempo il flusso nei negozi non è stato intenso"

Il primo giorno di saldi invernali è andato bene ma non benissimo. Complice anche il maltempo che nella giornata di ieri si è abbattuto sulla nostra provincia, molti negozianti non hanno registrato l’afflusso di acquirenti. Tra oggi e domani invece si dovrebbero registrare numeri più importanti. Comunque le vendite a prezzi scontati sono iniziate e la direttrice di Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando, ribadisce: "Sono anni che sosteniamo – dice – che la data dei saldi di fine stagione è esageratamente anticipata. Vale per i saldi estivi ma ancora di più per i saldi invernali. Ma anche stavolta le Regioni non hanno trovato un accordo per fissare una data comune e ci ritroviamo anche quest’anno a fare i conti con un settore, quello dei negozi di abbigliamento e calzature, che combatte con tenacia per rimanere sul mercato e continuare a dare il servizio ai tanti clienti che continuano a preferire il negozio fisico". Poi Gabriella Orlando commenta la prima giornata di saldi, tanto attesa dai consumatori: "Nel primo giorno di saldi non si è registrato un afflusso particolarmente forte – spiega la direttrice di Confcommercio – che invece si prevede ci sarà con la giornata di festa dell’Epifania che è sicuramente più favorevole per i tanti che non lavorano e si potranno dedicare allo shopping". Poi un invito ad acquistare nei negozi di prossimità che offrono prezzi interessanti.

"Gli sconti nei negozi della nostra provincia – conclude Gabriella Orlando – sono già molto interessanti e in questi primi giorni dei saldi sono disponibili ampi assortimenti che potranno quindi costituire per i clienti un’occasione preziosa per acquistare convenientemente".

È della stessa idea di Orlando anche Andrea Biondi, direttore di Confesercenti. "Complice il meteo, durante il primo giorno di saldi il flusso nei negozi non è stato intenso, meglio nel pomeriggio rispetto alla mattina – dice – anche se Confesercenti nazionale traccia delle prospettive buone sui consumi". Nei primi tre giorni di saldi, Confesercenti- Ipsos ha ricordato che saranno circa 12 milioni gli italiani che acquisteranno un prodotto moda a prezzo scontato – nei negozi e sulla rete – per una spesa complessiva di circa 1,8 miliardi di euro. "Sono almeno due o tre stagioni – prosegue Biondi – che si propone lo slittamento della data dei saldi. Non si possono chiamare saldi di fine stagione quando la stagione non è nemmeno iniziata".

Poi il direttore di Confesercenti conclude: "I saldi dei nostri negozianti si vanno a confrontare con lo shopping online dove sono presenti promozioni continue, nonostante questo i clienti, in concomitanza con l’avvio dei saldi, continuano a frequentare i negozi di prossimità per levarsi qualche sfizio".

Nicola Ciuffoletti