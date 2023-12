‘Primo binario film lab’. Martedì il documentario: "Roma Termini"

Prosegue la rassegna cinematografica "Primo binario film lab" promossa da Coeso Società della salute attraverso il suo Help Center con la collaborazione di Simurg Ricerche e dell’associazione Kansassiti. Il prossimo appuntamento è martedì alle 18 all’Help center della stazione in piazza Marconi con "Roma Termini", il film documentario di Bartolomeo Pampaloni. È un film del 2014 che documenta la vita di quattro senza fissa dimora che hanno fatto di Roma Termini, stazione centrale di Roma e principale stazioni d’Italia, il loro punto di riferimento. L’ingresso alla proiezione è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. "Primo binario film lab" ha come obiettivo quello di accendere i riflettori sul fenomeno delle persone senza fissa dimora, promuovendo un punto di vista diverso e inedito, che ribalti le classiche logiche che regolano il mondo dello spettacolo: saranno infatti persone senza dimora a comporre la giuria del Festival e a consegnare il premio al film che meglio racconta, sia da un punto di vista artistico sia da un punto di vista etico, la condizione di chi vive in strada.