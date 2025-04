Prime prove d’estate. Spiagge prese d’assalto. E’ caccia alla tintarella

GROSSETOProve tecniche d’estate sulle spiagge della Maremma. Le temperature primaverili di questi ultimi giorni (che si avvicinavano molto a quelle estive), soprattutto ieri e in concomitanza con il "ponte" del 25 Aprile, hanno richiamano i primi turisti nelle località di mare. Ma non solo. Da Marina a Principina, passando per Follonica e tutto il promontorio dell’Argentario, è stata l’occasione per i proprietari delle case, di iniziare a intravedere uno scorcio d’estate e di vacanze, aprendo le porte per iniziare la stagione con grigliate e cene di ogni tipo. C’è chi ha scelto la spiaggia per una passeggiata con la famiglia, per la prima vera boccata d’aria dopo la stagione invernale, ma sono stati numerosi quelli che sono andati oltre. E armati di infradito, asciugamano e crema abbronzante sono andati a caccia della prima tintarella della stagione. Un antipasto per il prossimo, secondo, "ponte", quello del Primo maggio che segnerà definitivamente anche l’avvio della stagione con l’apertura dei primi alberghi, residence e attività commerciali nelle località turistiche. Scene d’estate si sono viste in tutte le spiagge: prese d’assalto quelle vicino a Grosseto: a Marina e Principina sono state migliaia le persone che hanno steso l’asciugamano e preso un po’ di sole. I più temerari hanno anche addirittura azzardato il primo bagno, viste le temperature che sono state più alte della media. Affollamento anche all’Argentario, al Giglio dove si respirava veramente aria d’estate. Decine di persone hanno anche scelto di passeggiare in pineta, così come a Castiglione e i borghi della Maremma sono stati presi d’assalto al pari dei paesi del Monte Amiata.L’unica nota negativa sono stati gli stabilimenti chiusi (da Follonica a Capalbio), a parte qualche temerario che ha tenuto aperto delle piccole rivendite o solo quelli con ristorante incorporato. ma si tratta ormai di giorni e le spiagge torneranno a ricoprirsi di sdraio e ombrelloni.