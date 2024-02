Primarie nel centrosinistra. Pecorini è il terzo candidato

I candidati per le primarie del centrosinistra saranno tre: Enrico Calossi (nella foto) è il nome indicato da Follonica a Sinistra.

Calossi si aggiunge quindi ai futuri aspiranti candidati sindaco espressi dal Pd (Andrea Pecorini) e PrimaVera Civica (Alessandro Ricciuti) e il suo ingresso pare quindi confermare che all’interno della coalizione resti ancora un gran fermento.

"Per mesi – spiegano i rappresentanti di Follonica a Sinistra – abbiamo ribadito la necessità di continuare il buon lavoro dell’attuale amministrazione. Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana, all’interno della lista di Follonica a Sinistra, hanno provato a trovare una soluzione condivisa evitando le primarie. Le nostre ipotesi sul campo erano molte e per dare visibilità ai nostri temi abbiamo ritenuto che il modo migliore è proporre un nostro candidato. Per queste ragioni abbiamo deciso di proporre Enrico Calossi alla carica di sindaco nell’ambito delle primarie del centrosinistra. La nostra campagna sarà dunque concentrata sulle cose concrete e sul dialogo con i cittadini e le cittadine, per garantire il miglior governo alla città di Follonica".