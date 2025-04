Primaria senza tempo pieno: "Risolvere la situazione"

MONTE ARGENTARIO

C’è preoccupazione da parte dell’amministrazione comunale argentarina per l’assenza del tempo pieno per il prossimo anno scolastico alla scuola primaria di Porto Santo Stefano, come da comunicazione arrivata dall’istituto alle famiglie. Così l’assessora all’Istruzione del Comune Paola Pucino scrive al provveditore di Grosseto Alessandra Liberatore per risolvere una questione che la stessa Pucino dichiara "imprescindibile", attivandosi prima dell’inizio del prossimo anno scolastico affinché il problema venga risolto positivamente per le famiglie che hanno richiesto il tempo pieno.

"Abbiamo grande preoccupazione e senso di responsabilità riguardo la decisione di non attivare il servizio di tempo pieno nella scuola primaria di Porto Santo Stefano per l’anno scolastico 2025/26 – sottolinea Pucino –, a causa del taglio di unità di personale docente a livello provinciale, così come riportato nella comunicazione pervenuta dalla scuola primaria stessa. Il nostro Comune, infatti, è l’unico in tutta la provincia a non poter offrire questa importante opportunità alle famiglie, molte delle quali sono costrette a fare i conti con difficoltà economiche e a dover ricorrere a soluzioni come baby sitter o attività extrascolastiche, spesso onerose e non sempre accessibili. La mancanza del tempo pieno sta creando notevoli disagi alle famiglie, specialmente a quelle in cui entrambi i genitori lavorano e non possono seguire i figli durante l’intera giornata scolastica. Questo rischio di dispersione scolastica e di isolamento sociale è un problema che non possiamo ignorare, anche perché il tempo pieno rappresenta peraltro un’occasione di socializzazione e crescita per i bambini. La notizia della mancanza di questa possibilità sta creando notevoli disagi e difficoltà nella nostra comunità oltre a una massiccia dose di sconcerto, compromettendo la serenità delle famiglie e di conseguenza il benessere dei bambini".

Secondo Pucino è quindi importante sottolineare che "la mancanza di questa offerta di tempo pieno nel nostro Comune crea un’indubbia disparità che accentua le criticità sociali ed economiche che già caratterizzano la nostra comunità. Chiedo di individuare soluzioni alternative o risorse che permettano di garantire un servizio di qualità, sostenibile e che risponda alle esigenze delle famiglie del nostro territorio".

Andrea Capitani