Prima Follonica. Leandro Senesi coordinatore

La lista civica "Prima Follonica" ha scelto il proprio coordinatore. Nel corso dell’ultima riunione i componenti hanno individuato in Leandro Senesi, 65 anni, il nuovo punto di riferimento per il gruppo. Senesi risiede a Follonica da 42 anni ed è un pensionato di Rete Ferroviaria Italiana. Attualmente dedica il suo tempo al volontariato: è attivo nella Misericordia di Roccastrada, sezione di Follonica, e nella protezione civile attraverso l’Odv Radio Follonica.

"Il suo impegno – si spiega – si estende da sempre anche al mondo dello sport, dove ha lasciato un segno importante nella danzaa. Per molti anni ha diretto la scuola di Danza sportiva Jolly Dance Follonica, guidandola nei primi anni 2000 alla conquista di ben 17 titoli mondiali nelle varie discipline della danza sportiva e numerosi riconoscimenti nazionali. Sempre in cerca di nuove sfide, ha accettato l’incarico con molto entusiasmo pronto ancora una volta a fornire il proprio apporto al progetto della lista Prima Follonica, atto a migliorare la nostra cittadina per renderla sempre più sicura e vivibile".

Insieme a Senesi, è stato nominato il nuovo Consiglio direttivo, composto da varie figure con competenze specifiche: Miriam Zonta, imprenditrice, è stata scelta come vice-coordinatore; Carla Fabbri, dipendente comunale di Scarlino, ricoprirà il ruolo di segretaria; Maddalena Colicci, cardiologa, entra come consigliera; Andrea Petri, imprenditore, sarà consigliere; Lucia Coralli, imprenditrice, è anche lei consigliera; Nicoletta Niccolai, dipendente del settore sanità, completa il gruppo come consigliera. "Con il nuovo coordinamento – si spiega ancora – , Prima Follonica si prepara a rinnovare il proprio impegno per la comunità, puntando su collaborazione, innovazione e concretezza".