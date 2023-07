"Prevenzione fondamentale a Grosseto: ecco i consigli"

Oltre ai servizi dedicati e finalizzati al contrasto dei reati predatori, che proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, la Polizia ricorda a tutti i cittadini che è opportuno, per prevenire i furti in abitazione, mettere in atto alcuni consigli come "rendere sicure porte e finestre: ideale è una porta blindata con serratura antifurto e spioncino", poi se "si abita al piano terra o in una casa singola, la sicurezza è possibile anche per le finestre, adottando vetri antisfondamento o ricorrendo alle grate, purché abbiano una robustezza che scoraggi i malviventi", "Se possibile dotare la casa di un idoneo sistema di antifurto elettronico; assicurarsi, uscendo e rientrando, che la porta di casa e il portone del palazzo restino ben chiusi. Non è opportuno far sapere, al di fuori dell’ambiente familiare, se in casa ci siano oggetti di valori o cassaforte o centralina dell’allarme, è meglio non tenere grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore: vanno depositati in luoghi sicuri; è utile fotografare tutte le cose di valore che si ritenga possano essere oggetto di furto; se si è in casa chiudere la porta con la chiave; se ci si sente in pericolo chiamare subito il 112".

La Polizia ha scritto anche un decalogo di consigli da seguire quando si esce di casa per brevi periodi: "Lasciare qualche luce accesa o radio o televisione in funzione può scoraggiare i ladri; chiudere sempre la porta a chiave e non lasciare le chiavi sotto lo zerbino". Infine alcune buone prassi da seguire per assenze da casa per lunghi periodi, come le vacanze: "Non far sapere ad estranei i programmi di viaggi e vacanze – chiude la Polizia – evitando di pubblicare su social network i programmi di viaggio e non divulgare la data del rientro, evitando di dare indicazioni a riguardo anche nella segreteria telefonica".