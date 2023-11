Prevenzione e salute. Funghi, le consulenze

La Asl ha potenziato l’attività degli sportelli micologici dove, a partire da oggi, i cittadini, possono gratuitamente sottoporre i funghi ai necessari controlli e ricevere una consulenza da parte dei professionisti Asl, per determinarne la commestibilità. Verranno anche forniti indicazioni e consigli sulla corretta manipolazione, cottura e conservazione.

Saranno i tecnici della Prevenzione con qualifica di micologo dell’Ispettorato micologico a garantire il servizio di valutazione al quale si potrà accedere liberamente, senza necessità di prenotazione, nelle sedi di Grosseto (Centro direzionale Villa Pizzetti, via Cimabue: lunedì, mercoledì e venerdì, orario 11.30-13); Arcidosso (Distretto sanitario, via degli Olmi, martedì e venerdì, 11.30-12.30); Massa Marittima (Distretto sanitario viale Risorgimento, venerdì, 13-14); Follonica (Distretto sanitario, viale Europa: lunedì, 13-14); Manciano (distretto sanitario, piazza Aldi: lunedì, 13-14); Orbetello (Dipartimento Prevenzione, via Don Carlo Steeb: giovedì, 12-13).

"Il controllo è fondamentale per prevenire le intossicazioni da funghi che puntualmente si verificano ogni anno durante la stagione fungina – spiega Leonardo Ginanneschi, responsabile Ispettorato Micologico –. Si raccomanda ai cittadini di sottoporre al controllo degli esperti tutti i funghi raccolti o regalati, lasciarne qualcuno a casa potrebbe rappresentare un pericolo per chi li consumerà. Solo il micologo, infatti, può determinare la commestibilità o la tossicità delle specie dei funghi raccolti e pertanto sono assolutamente da evitare metodi di riconoscimento non scientifici, o ancora peggio il ‘sentito dire’ di parenti e conoscenti. Durante il controllo il micologo indicherà, per le specie previste, le corrette modalità di preparazione, i tempi di cottura, la buona conservazione domestica".