Presto nuove cabine Enel. Interventi dopo i black out

Individuate alcune aree per la realizzazione di nuove cabine dell’Enel. Il black out di Ferragosto ha reso necessari interventi urgenti per far sì che l’Argentario non debba rivivere giornate come quelle vissute nell’ultima estate. Per questo la giunta comunale ha dato indirizzo al dirigente del Dipartimento II - Gestione del Territorio e Assetto Urbano - Area Pianificazione Territoriale per procedere a compiere tutti gli atti necessari per la concessione del diritto di superficie per la durata di 99 anni per le aree richieste dalla società "e-distribuzione SpA", per la realizzazione di tre cabine di trasformazione e posa di conduttori in media e bassa tensione. Verrà data la disponibilità alla società per presentare le progettazioni inerenti le cabine di distribuzione, da installare nelle aree indicate individuando con esattezza le effettive occupazioni in base al rilascio del diritto di superficie da parte del consiglio comunale. Il corrispettivo per la costituzione dei diritti di superficie sarà stabilito dal consiglio comunale, con la somma che sarà versata dalla società e-distribuzione al Comune al momento della sottoscrizione dell’atto notarile. Le spese inerenti e conseguenti alla stipula dell’atto saranno tutte a carico dalla società. Per quanto riguarda le aree in questione, la richiesta per il miglioramento e lo sviluppo della rete a Porto Santo Stefano è stata effettuata per circa 35 metri quadri per la cabina da posizionare in zona Villa Varoli, di circa 45 metri quadri per la cabina in zona ex Capannone Varoli e circa 35 metri quadri per la terza cabina o in via Martiri d’Ungheria o in area parcheggio Lucciola. Le nuove cabine saranno di fondamentale importanza per garantire l’efficienza del servizio elettrico.

Andrea Capitani