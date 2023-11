"Presenza rafforzata delle forze dell’ordine"

Nei giorni scorsi, nei locali della Prefettura di Grosseto, si è tenuto un nuovo incontro tra le associazioni di categoria del commercio Confesercenti e Confcommercio e i vertici delle Forze dell’ordine che operano in Provincia per raccogliere le istanze delle due associazioni e di una rappresentanza di commercianti. "Esprimiamo soddisfazione per essere stati nuovamente convocati davanti al prefetto – hanno detto Orlando e Biondi – per un incontro con gli operatori. Accogliamo positivamente che le forze dell’ordine tutte abbiano deciso o stiano programmando una presenza rafforzata e più visibile delle forze di polizia, soprattutto nelle zone dove la percezione di insicurezza è più diffusa. Questo, secondo noi, è il mezzo giusto e quindi abbiamo accolto di buon grado la loro disponibilità a organizzare degli incontri con i singoli associati, anche perché dal dibattito dell’incontro è emerso che su Grosseto il problema principale è la sicurezza percepita perché i dati reali, invece, sono rassicuranti".