Presente anche la Cna: "Uno stand dedicato ai giovani imprenditori"

Ci sarà uno stand, il numero 88, dedicato ai Giovani imprenditori di Cna alla Fiera del Madonnino. "Abbiamo deciso di rinnovare, dopo l’esperienza dello scorso anno, la nostra partecipazione – dice Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori – perché crediamo che sia un’ottima vetrina, ma soprattutto un’occasione per mostrare i molteplici campi in cui l’imprenditoria giovanile del nostro territorio può svilupparsi e avvicinare famiglie e ragazzi a un settore importante della nostra economica, che spesso ha bisogno di nuova linfa e nuove energie per dare continuità ad imprese floride".

Sì, perché uno dei temi su cui Cna Grosseto, anche attraverso il gruppo Giovani sta lavorando da tempo, è proprio quello del passaggio generazionale di impresa, ovvero la possibilità di individuare nuovi soggetti, in grado di tenere il timone, di attività avviate che, talvolta si trovano costrette a chiudere quando il titolare va in pensione.

"Per l’allestimento dello spazio – dice Agostini – devo ringraziare tre artigiani e tre aziende che si sono messe a disposizione gratuitamente con entusiasmo e inventiva: Rinaldo Favilli, della Favilli srl, che fornirà le piante e il verde per l’allestimento; Michele Landi, di Landi Tende 1966, che installerà una pergola bioclimatica; e Leonardo Caverni, della Falegnameria Caverni, che riporrà ‘il gioco del chiodo’".