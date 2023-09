Presentazione del volume su Gastone Novelli con foto di Marina Lund

L’ultimo evento collaterale alla mostra "I favolosi anni ’60 in Maremma. Nel segno di Ico Parisi" è la presentazione del libro "Gastone Novelli. Fogli sparsi dai taccuini della Grecia e fotografie di Marina Lund" con lo storico dell’arte Bruno Corà, il giornalista Ivan Novelli e l’editore Roberto Peccolo. L’appuntamento è per oggi alle 18.30 al Polo culturale Le Clarisse, nell’ex chiesa dei Bigi. L’ingresso, a partire dalle 18 in poi, è gratuito. Nell’occasione, aperitivo per tutti.