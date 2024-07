Prende il via oggi la prima edizione dei "Sincronie Summer Courses" A Massa Marittima ha preso il via la prima edizione dei "Sincronie Summer Courses", campus musicale residenziale per violinisti, violisti e pianisti di tutte le età. Cinque giorni di musica e divertimento nella suggestiva cornice della Domus Bernardiniana, con un concerto finale domenica alle 16.