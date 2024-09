Prende il via "Da Museo a Museo"

Passo dopo passo alla scoperta dei Musei di Maremma grazie al progetto "Da Museo a Museo". Questa la formula proposta: una visita guidata ad un museo come punto di partenza, una escursione tra strade e sentieri con la raccolta di dati naturalistici durante il percorso, la visita di un museo all’arrivo, rientro in pullman al punto di partenza. Per promuovere questo progetto, finanziato dalla Regione Toscana e dal Sistema Musei di Maremma sono stati organizzati due appuntamenti. Domenica 15 è prevista l’escursione nell’area delle Colline Metallifere a Massa Marittima, domenica 6 ottobre da Pitigliano a Sovana. A Massa Marittima l’appuntamento per i partecipanti è alle 9.30 all’ingresso del Museo archeologico Giovannangelo Camporeale. Dopo la visita al museo, che raccoglie interessanti reperti che vanno dalla Preistoria all’epoca Etrusca, inizia una passeggiata fino all’area archeologica del Lago dell’Accesa lungo un percorso di circa 9 km, percorribile in circa 3 ore di cammino senza difficoltà. Il percorso prevede l’attraversamento dell’abitato di Massa Marittima e il passaggio lungo strade e sentieri lungo le località di Poggio Ventura e Poggio ai Frati e Capanne fino ad arrivare sulle rive del Lago dell’Accesa e all’area archeologica, unica nel suo genere per la contemporanea presenza di necropoli e di un centro abitato con laboratori dediti alla lavorazione dei metalli. La partecipazione è gratuita (massimo 30 partecipanti), ma obbligatoria la prenotazione utilizzando il codice QRInfo: 0566/906525 e [email protected].