"Premio Mariella Gennai". Ecco tutti i vincitori

Premiati i vincitori della diciannovesima edizione del "Premio Mariella Gennai". Il concorso nasce per ricordare Mariella Gennai, una cittadina massetana che si è sempre occupata con passione e competenza dei giovani e del mondo della scuola, sia nel ruolo di educatrice che di assessore provinciale. Da quest’anno il concorso è stato aperto a tutta la Toscana, consentendo di partecipare agli studenti e studentesse delle scuole di ogni ordine e grado. Ecco i vincitori delle scuole elementari: Samuele Buzzichelli, primaria Italo Calvino di Follonica Il giardino dei segreti; la Classe V della Scuola Primaria "Pascoli" di Gavorrano con Superglobal 2030 Mission possible (audiovisivo); I vincitori della scuola media: Edgar Nishimirimana Ungaretti di Grosseto con "Correre contro corrente"; Soltana Salioska Don Curzio Breschi di Massacon "Crescendo"; Claudio Andrea Masini del omprensivo 1 di Piombino con "Speravo di Invecchiare". I segnalati delle medie sono: Caterina Bartoletti del Don Curzio Breschi con "Da una storia vera– Maltrattamenti culturali"; Matilde Bagnoli Ungaretti con "E se non potrò correre e nemmeno camminare imparerò a volare"; Giada Maria Fusco del Don Curzio Breschi con "La musica, una medicina che usa le emozioni". I vincitori delle scuole superiori: Lorenzo Senni Galilei di Siena con "Alla ricerca del volo tra Heidegger, il tempo e lo spazio"; Sydney Bartolini Lotti - Liceo classico "Antigone"; Igor Tempera del Lotti – Enogastronomico con "Sto imparando di nuovo a volare". I segnalati delle scuole superiori: Giulia Romeo con "Avanti nonostante tutto"; Sabrina Vitale con "Ciao Nonno"; Anna Rombai con "Il paradosso della tolleranza"; Denise Cornelio con "L’amicizia che mi ha cambiato la vita"; Aida Sulejmani con "Sogni". Il vincitore della casa circondariale di Massa Marittima: Pietro Francesco De Palo con "Al di là dello spirito e del tempo in un luogo indefinito"; segnalato della Casa circondariale Gianluca Isozio con Trilogia della detenzione.