Premio Incontri a Sapri al segretario D’Avino

Il segretario generale del Comune di Follonica, Michele D’Avino, ha ricevuto il Premio Incontri 2023 al festival delle Teologia di Sapri, in provincia di Salerno. Il premio è stato consegnato dal vescovo di Teggiano-Policastro, monsignor Antonio De Luca. Il Festival della Teologia "Incontri", giunto alla sua sesta edizione, coinvolge nei mesi estivi in forma itinerante alcune località turistiche nel territorio del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La commissione scientifica del festival ha scelto di premiare Michele D’Avino, già direttore dell’Istituto di studi internazionali sulla pace "Giuseppe Toniolo" – realtà che promuove il diritto come via privilegiata per la realizzazione della pace – e ideatore delle Summer School sulla pace di Assisi. Tra le sue pubblicazioni D’Avino vanta numerosi testi in materia di cittadinanza, diritti umani e politiche europee. Dialogare con tutti, partendo da una base di bene comune è stata sempre una delle caratteristiche dello stile di servizio di Michele D’Avino.