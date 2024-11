Premio "Cambiamenti" e "IdeArti". Riconoscimenti a imprese e studenti

Purché si tratti di imprese. Idee di impresa e "giovani" imprese sono state protagoniste dell’evento organizzato Cna Grosseto, insieme al comitato Giovani imprenditori dell’associazione, nella sede di Banca Tema di Corso Carducci a Grosseto. Nove le imprese in lizza per la finale territoriale del premio nazionale "Cambiamenti" dedicato al pensiero innovativo delle imprese italiane, e sei i progetti di impresa, ideati da giovani tra i 16 e i 20 anni, che hanno partecipato al concorso "IdeArti" concepito e promosso da Cna Grosseto nell’ambito del progetto "Artigiani del futuro". E Mobilità, alimentazione, riciclo e risparmio sono alla base dei progetti delle migliori imprese grossetane.

"Un’occasione di conoscenza e confronto importante – commenta Anna Rita Bramerini, direttrice di Cna Grosseto – che, oltre a mettere in mostra le aziende innovative presenti sul territorio, ha ampiamente dimostrato che fare impresa è possibile e può essere anche molto appagante". Ad aggiudicarsi i primi tre premi stanziati da Cna Grosseto per i finalisti del premio "Cambiamenti" – che consistono in 500 euro, 300 euro e 200 euro rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo classificato da spendere in beni e servizi dagli associati, sono state le imprese Mlk innovazione, Hasamia e Le micro atelyer. Un premio in denaro di 1500 euro, è quello ricevuto anche dalle tre migliori idee di impresa scelte tra i progetti in gara per "IdeArti". Hanno conquistato i gradini del podio: "SaveUp", progetto del Polo Aldi, di Yugesh Sharma, Christian Galatolo, Andrea Mauro Barricelli, Andrea Sormanni, Alessandro Boncompagni, Filippo Diani, Edoardo Pieraccini, Davide Cavallaro, Francesco Poggiali, Tommaso Rui; "Long range mentale wellness" del Polo Aldi, progetto di Valentino Vitale, Francesco Manaschi, Alessandro Calchetti, Alessandro Palmieri, Irene Betti, Matteo Vasellini, Antonio Ceccarelli e infine "Golden Fox" del Polo Bianciardi, progetto di Tommaso Fortini Elisa Moscatelli.