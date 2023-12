Premiata ’Amiata digitale. Santa Fiora’

C’è anche una realtà amiatina tra le aziende che hanno ricevuto il Premio Innovazione Toscana 2023 "Amerigo Vespucci". Si chiama Amiata Digitale Santa Fiora ed è un progetto ideato da Sasha Naldi con il supporto di Claudia Manzoni. La realtà amiatina ha ottenuto la menzione speciale "Ricerca, sviluppo e innovazione digitale e sostenibile". Il progetto crea l’interfaccia digitale di una filiera produttiva e culturale dell’emporio di comunità "La bottega dei Ciacciai", attraverso cui si riesce a proiettare la rete economica e sociale dei piccoli produttori dell’Amiata, fuori da un contesto economicamente e strutturalmente penalizzato. "Il progetto è stato intrapreso due anni fa ed è stato pubblicato di recente – spiega Sasha Naldi - per è solo in lingua Italiana e rappresenta l’interfaccia web della bottega dei Ciacciai. Quest’ultimo è l’emporio di comunità che abbiamo aperto due anni e mezzo fa a Santa Fiora. Attraverso questo canale non facciamo solo e-commerce ma cerchiamo di creare una rete di piccolissime aziende, per alimentare la filiera tra le piccole aziende produttrici e trasformatrici del Monte Amiata". Sasha ha potuto contare del supporto di Claudia Manzoni, con cui collabora da 10 anni ed ha le competenze tecniche e di programmazione. Il Premio Innovazione Toscana 2023 ‘Amerigo Vespucci’ è stato istituito con la legge regionale 46/2015, promosso da Consiglio regionale, Confindustria Toscana e organizzato da Digital Innovation Hub Toscana (DIH). L’obiettivo è quello di sostenere e valorizzare la ricerca e l’innovazione tecnologica, digitale e sostenibile delle imprese toscane, promuovendo l’iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio.