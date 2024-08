Premi internazionali. Caseificio "Il Fiorino". Pioggia di stelle sotto il cielo di Londra

Nel periodo delle stelle cadenti il caseificio "Il Fiorino" – l’azienda guidata da Angela Fiorini e Simone Sargentoni – ne ha viste una pioggia. Ventisei, per l’esattezza. Sono quelle che sono state assegnate complessivamente ai 13 formaggi presentati al "Great Taste Awards" di Londra riservato ai prodotti di qualità di tutto il mondo.

Le tre stelle, il più alto riconoscimento, sono state assegnate a Cacio di Giove, Cacio di Venere, Riserva del Fondatore e Riserva del Fondatore Special Edition; due stelle sono andate al Cacio di Afrodite, Fior di Cardo, Fior di natura semi stagionato a caglio vegetale, Fiorin blu e Pecorino di Bartarello a latte crudo. Una stella è stata conferita a Cacio nero, Grotta del Fiorini, Pecorino alle Castagne e Pecorino Toscano Dop stagionato.

Il concorso inglese è uno dei più importanti al mondo dove i prodotti sono giudicati, ogni anno, da una giuria di oltre 500 esperti composta chef, giornalisti, rivenditori e acquirenti. I lavori si svolgono per un periodo di 60 giorni durante i quali ogni prodotto viene degustato alla cieca: 13.672 era il numero totale di prodotti iscritti e solo 266 (l’1,95 per cento di essi) hanno ottenuto tre stelle; 1386, (il 10,14%) due stelle e 3838 (28,8%) una stella.

Oltre alla quantità di stelle ottenute dai pecorini de Il Fiorino è importante sottolineare il riconoscimento dell’eccellenza espresso dai giudici nei loro commenti all’analisi del prodotto: "Perfetto, delizioso, meraviglioso, equilibrato, emozionante", sono solo alcuni degli aggettivi con i quali i giudici hanno descritto i formaggi.

"Siamo felici per il risultato ottenuto – afferma Angela Fiorini – e molto orgogliosi dei giudizi della giuria. Il Great Taste Awards è un concorso molto selettivo, lo dimostra il fatto che meno del due per cento dei partecipanti riesce a ottenere tre stelle, il massimo del riconoscimento, e solo il dieci per cento due stelle. Il fatto che ben nove dei nostri pecorini ci siano riusciti dimostra che continuiamo a vincere, e questo è già un grandissimo risultato, ma soprattutto che lo facciamo riuscendo ad alzare sempre più l’asticella dell’eccellenza".

"Partecipare a concorsi di questo livello – sottolinea Simone Sargentoni – è sempre stimolante. Riuscire a tornare a casa con tanti riconoscimenti è una gioia indescrivibile che ripaga di tutti i sacrifici e la fatica del nostro lavoro. I giudizi lusinghieri dei giudici e i complimenti che abbiamo ricevuto sono passi in avanti per la crescita della nostra azienda. Una crescita che va avanti da quando Duilio Fiorini la fondò, nel 1957, e che oggi cerchiamo di valorizzare anche per lo sviluppo del nostro territorio".

Con la pioggia di stelle arrivata dalla Gran Bretagna sono oltre 240 i premi ottenuti dal caseificio Il Fiorino a partire da quando nel 1964 l’azienda maremmana partecipò a un contest caseario a Saturnia.