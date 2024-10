"Prata, paese dimenticato e fatiscente"

"La situazione di Prata è tragica. Il paese è praticamente abbandonato a se stesso". Inizia così la lettera-denuncia di Paolo Mazzocco, capogruppo di opposizione in consiglio comunale. Mazzocco ha sottolineato una serie di problemi della piccola frazione di Massa Marittima definendola "abbandonata e fatiscente". "La frazione di Prata oramai sembra la cenerentola del comune di Massa Marittima – aggiunge il consigliere – e come tale viene trattata dalla amministrazione. Da mesi si è formata un avvallamento pericoloso e inquinante in via Toscana, una via di transito, proprio nella curva dove il transennamento improvvisato crea più disagi che sicurezza. E’ ormai trascorsa l’estate, la stagione più movimentata del paese, dove ex pratigiani tornano alle loro amate origini ma quella buca è ancora lì a creare disagi e a testimoniare l’incuria e indifferenza per una comunità". Mazzocco denuncia comunque anche altre situazioni: "Sarebbero dovuti essere conclusi altri interventi alle scalinate del paese, ma anche l’illuminazione di alcuni vicoli che la notte sono inaccessibili perchè completamente al buio". Mazzocco chiude: "Lavori che potrebbero e dovrebbero essere fatti da anni senza costi eccessivi, ma nulla. I cittadini di Prata sono stanchi di essere trattati come cittadini di serie B. Credo ormai che questa amministrazione sembra muoversi più in base ai risultati elettorali e questo rende la situazione ancora più grave".