Pranoterapia. Parte il corso

Sono aperte le iscrizioni al quarto corso di formazione professionale per pranoterapia e prano-pratica organizzato da "Fmi Formazione" che prenderà il via il 2 dicembre e andrà avanti fino al prossimo 27 gennaio nella sala dell’hotel Airone, in via Senese 35, a Grosseto.

Il corso prevede lo svolgimenti di sette lezioni (teoria e pratica) il sabato dalle 10 alle 13. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato valido per l’esercizio della professione di pranoterapeuta (ai sensi della legge 4 del 14 gennaio 2013). Per informazioni e pernotazioni è possibile telefonare al numero 347 - 7231832. Sabato e poi sabato 25, inoltre, sarà possibile sottoporsi al test gratuito del potenziale bioenergetico. Diviene necessario, anzi essenziale, misurare la quantità di campo bioenergetico a disposizione per fare il corso ma anche e soprattutto in presenza di fenomeni inspiegabili che ci accadono nella vita. La prova è completamente gratuita.

Il corso imsegnerà a controllare e gestire meglio il potenziale energetico che si ha a disposizione. Oltre a ciò saranno spiegate le tecniche per essere sempre in forma senza cioè, sbalzi di umore associati a sentimenti negativi. In poche parole: benessere, armonia. Ovviamente vengono insegnate tutte le tecniche di intervento mediante l’imposizione delle mani per il benessere e la guarigione del soggetto che si sottopone alla seduta, affinché possa realmente divenire la propria professione.

Il corso costituisce una reale opportunità di cambio di vita con un investimento molto contenuto ed in tempi relativamente brevi rispetto a qualunque altro percorso formativo. Questa professione,oltre ad essere dignitosa, altamente remunerativa e svolta in piena autonomia, ha una sua propria deontologia professionale.