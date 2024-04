Posa della prima pietra per la Ciclovia Tirrenica

L’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha sottoscritto con la Regione Toscana un Accordo di Programma per la realizzazione e finanziamento del progetto della "Ciclovia Tirrenica".

E mercoledì mattina, alla presenza degli amministratori e dei rappresentanti della Fiab, si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra che ha così dato il via ufficiale ai lavori del primo lotto, ovvero il tratto che va Pian d’Alma-Rio Palma Puntala.

Il progetto di fattibilità approvato dal Comune di Castiglione della Pescaia, inserito nelle procedure nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, è suddiviso infatti quattro lotti: 1° lotto tratto Pian d’Alma - Rio Palma Puntala, 2° lotto tratto Rio Palma Punta Ala – Rocchette, 3° lotto tratto Rocchette – bivio delle Rocchette, 4° lotto tratto bivio delle Rocchette – confine con il comune di Grosseto già concluso nel 2022.

La ciclopista tirrenica riveste un’importanza strategica nazionale oltre che regionale, poiché attraversa tanti comuni costieri di più Regioni, costruendo un percorso ciclabile e pedonale fruibile dalla collettività.

A livello locale la realizzazione di questa infrastruttura consentirà di riorganizzare il traffico veicolare della strada provinciale delle Rocchette, rendendo più sicura la circolazione dei mezzi di trasporto e andando a migliorare le condizioni di sicurezza dei ciclisti riducendo le probabilità di incidenti.

La nuova pista, che utilizzerà in buona parte il tracciato pubblico storico della strada della Dogana, consentirà un collegamento tra i campeggi di Pian d’Alma con il centro di Punta Ala, interessando vari stabilimenti balneari e strutture turistico-ricettive, su un tracciato esclusivamente riservato al traffico ciclo-pedonale, quindi non solo più sicuro, ma che consentirà di spostarsi ammirando il paesaggio.

Sarà uno dei corridoi paesistici più importanti del più ampio "Progetto di Fruizione Lenta del Paesaggio" messo a punto dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana, un esempio di mobilità dolce in linea con le politiche ambientali del Comune di Castiglione della Pescaia. Un’opportunità in più quindi per coloro che amano fare del turismo slow in Maremma.