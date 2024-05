Cyberbullismo. Incontro con gli studenti

Il cyberbullismo sarà il tema dell’incontro in programma domani nell’aula magna delle scuole superiori di Follonic, in via De Gasperi.

Ad organizzare l’evento è il Rotary Club Follonica insieme all’Istituto statale di Istruzione Superiore.

Nel corso della mattina saranno presenti gli studenti e il pomeriggio – dalle 17 – la partecipazione è invere rivolta ai genitori, con l’invito a partecipare esteso anche al pubblico esterno. Relatori saranno l’avvocato Gianmarco Torrigiani, esperto in discipline forensi del ramo del diritto di famiglia, e l’avvocato Paolo Russo, presidente dell’associazione Contrajus Aps, del foro di Firenze.