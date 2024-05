Il Consorzio. Montecucco a "Medicea"

Il Consorzio Tutela Vini Montecucco sarà tra i protagonisti di "Medicea", la manifestazione enogastronomica che si svolgerà a Livorno, nei locali della Fortezza Nuova, sabato e domenica. L’evento – organizzato dalla Scuola Europea Sommelier di Livorno e patrocinato dal Comune di Livorno unitamente alla Regione e alla Provincia di Livorno – è volto alla rievocazione della Livorno medicea del 1600 che sotto il Granduca Ferdinando De’ Medici divenne un importante porto franco nel Mediterraneo, punto di riferimento per il commercio mondiale e crocevia di innumerevoli culture. Un evento di degustazione ma soprattutto un viaggio sensoriale che esplora le tradizioni culinarie locali, regionali ed internazionali. Tra i banchi d’assaggio sarà possibile trovare anche una selezione di etichette di Montecucco Doc e Docg. "Il Consorzio, scegliendo di partecipare a questo evento dice il presidente Giovan Battista Basile (nella foto) –, rinnova la volontà di investire in un sempre più intenso processo di posizionamento e sviluppo della notorietà di marca a livello locale e regionale, legandosi al territorio e fidelizzando prima di tutto operatori e consumatori di prossimità. Siamo lieti quindi di essere presenti, perché è un evento che celebra la cultura e l’enogastronomia attraverso la degustazione di prodotti tipici e vini italiani e delle nazioni che per secoli hanno raggiunto il porto labronico".