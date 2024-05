Festambiente cerca personale

Legambiente Festambiente Aps cerca personale per la sede di Rispescia, in località Enaoli, una delle tre sedi nazionali di Legambiente e Polo nazionale dell’agroecologia dell’associazione. Lavorare in Legambiente significa decidere di dedicare tempo ed energie a una missione. Le figure ricercate sono: laureandi o neolaureati (laurea triennale/magistrale) in materie socio-economiche e politico-sociali, in scienze della comunicazione, in materie agronomiche, in scienze forestali e agribusiess. Legambiente Festambiente Aps sta cercando una/un laureanda/o o neolaureata/o (laurea triennale/magistrale) in materie socio-economiche e/o politico-sociali o scienze della comunicazione per sviluppare progetti nel campo dell’economia civile, circolare, degli eco-eventi. La risorsa sarà affiancata da esperti dell’associazione. Capacità relazionali e disponibilità agli spostamenti sono skills fondamentali. La/il neolaureata/o (laurea triennale/magistrale) in materie agronomiche (preferenziale), scienze forestali o agribusiness entrerà a far parte dell’ufficio agricoltura di Legambiente. La figura selezionata dovrà affiancare gli esperti dell’ufficio agricoltura e l’ufficio scientifico nell’analisi degli iter normativi nazionali ed europei, predisporre eventuali documenti e osservazioni, fornire supporto ad azioni specifiche di progetti europei e nazionali e nella ricerca di aziende di settore specializzate sia nell’ambito dell’agroecologia che nelle agroenergie. La disponibilità agli spostamenti è un requisito fondamentale. Per candidarsi o ricevere maggiori informazioni basterà scrivere a [email protected] e [email protected], inviando il proprio curriculum vitae.