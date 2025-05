Risse e disordini vicino al locale. Ora la petizione: raccolte 103 firme

GROSSETO

Si sono uniti. L’unione fa la forza, specialmente nei momenti più difficili, quando nessuno ti resta vicino o arriva ad aiutare. Invece intorno ci sono dei veri vandali che disturbano la serenità di un condominio. Il Condominio Quadrifoglio, che nei mesi precedenti avevamo sentito per le lamentele e accuse ai giovani, presunti minorenni che si aggirano sotto al condominio, nel garage, nel giardino provocando danni, ma scatenando risse violente per cui il locale notturno é stato anche chiuso dal questore, ha preparato un’aggiunta al documento che già era stato fatto recapitare alle autorità ma con il supplemento di 103 firme. Il documento cita "Noi sottoscritti cittadini residenti nel Condominio ’Il Quadrifoglio’ e/o nella zona limitrofa, chiediamo un intervento urgente da parte delle autorità competenti per porre fine alla grave situazione di degrado, pericolo e insicurezza generata dal comportamento incivile e violento di molti frequentatori del locale notturno ’Faq’". La raccolta firme è allegata alla lettera inviata in data 15/04/2025 alle seguenti autorità: prefetto di Grosseto, questore di Grosseto, Comandante provinciale dei carabinieri e al sindaco di Grosseto, assessore alla sicurezza e presidente del consiglio comunale. Da troppo tempo, e con particolare intensificazione nei fine settimana, i residenti del nostro complesso abitativo si trovano a fronteggiare una situazione di gravissimo degrado urbano e costante pericolo. "Questa raccolta firma è riuscita grazie alla fattiva collaborazione dei condomini - dice l’amministratrice del condominio Laura Marca -. Si sono occupati loro della raccolta. Spero serva alle autorità per tenere sotto controllo la situazione con almeno una pattuglia a fine serata per defluire le persone. L’attenzione non deve calare, specialmente perché nei mesi estivi il locale sarà chiuso, ma riaprirà. I condomini così facendo hanno dato un grande aiuto a se stessi. Mi auguro di avere un riscontro, una risposta. Ma un lavoro attivo va bene ugualmente. Però una risposta delle autorità sarebbe un segnale di vicinanza ai condomini, che se non si univano così si sentivano abbandonati". Quindi non resta che attendere, ancora, una risposta al condominio che vuole diventare fortunato. Maria Vittoria Gaviano