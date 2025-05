Matrimonio a piedi nudi sulla spiaggia: primo celebrato con rito indiano

Un matrimonio da favola, ricco di emozioni, colori e profumi che hanno unito l’India all’Italia, si è celebrato sulla spiaggia della Location Il Boschetto, a Follonica. A fare da scenario a questo evento unico è stato un tratto di costa incantato, a nord di Follonica, immerso nella pineta, dove gli sposi hanno detto “sì” sotto un gazebo sulla spiaggia, circondati dalla natura e dalla luce calda del tramonto toscano. La cerimonia, toccante e coinvolgente, si è svolta in riva al mare secondo la tradizione indiana, con abiti dai colori sgargianti e riti simbolici che hanno affascinato tutti i presenti. Dopo il ’sì’ con i piedi nell’acqua e il cuore colmo di gioia. Poi, spazio alla festa, sempre in stile ’piedi nella sabbia’. Il ricevimento si è tenuto sulla spiaggia, con lunghi tavoli apparecchiati con eleganza e semplicità tutta italiana. "Siamo felici di aprirci anche al pubblico internazionale: eventi come questo ci permettono di far conoscere una Maremma autentica, dove la natura è protagonista" ha sottolineato Alessandra Macii, wedding planner. "Questo tipo di turismo porta benefici a tutta la città. Il matrimonio è un settore trasversale", ha dichiarato l’assessore al turismo di Follonica.