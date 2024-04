"Porte di Comunità", ecco i soldi. La Giunta rimodula gli oneri. Nel territorio arrivano 250mila euro

Si chiama "Per un sano stile di vita: porte di comunità e turismo di confine", ed è un progetto di un bando Leader che ha visto protagonista il Comune di Massa Marittima. Nei giorni scorsi la Giunta, che ha espresso parere favorevole, guidata dal sindaco Marcello Giuntini, ha rimodulato gli oneri finanziari tra i partner del progetto che è stato accettato in tutti i suoi punti. Soldi che andranno a finanziare, oltre che al capoluogo, una serie di interventi per riqualificare le infrastrutture ricreative e sociali delle frazioni del Comune di Massa Marittima. Un progetto che vedrà i partner, a cui spetta la gestione completa di una linea progettuale con l’impegno a sostenere la realizzazione e l’onere finanziario di tutti gli interventi di propria competenza che sono stati riconosciuti idonei. L’intero progetto, che ammonta a 250mila euro, è stato così ripartito: 25mila euro al comune di Massa Marittima, 150mila alla Misericordia di Prata, 20mila all’associazione "Drago", 50 mila al Circolo Arci della frazione di Tatti e 5mila alla cooperativa "Insieme Niccioleta". A Prata i soldi serviranno per l’intervento di recupero dell’immobile dell’ex mattatoio e per la creazione di un centro polifunzionale di erogazione di servizi al cittadino, ovvero un emporio per la comunità ma anche per i turisti. Inoltre verrà costruito anche un infopoint con particolare attenzione alle attività outdoor e alla bike. All’associazione "Drago" sarà attivato un portale informativo e promozionale dedicato ai servizi, con un interesse particolare alla valorizzazione della cultura della sana alimentazione dei prodotti locali. Il circolo Arci di Tatti utilizzerà le risorse per la manutenzione straordinaria del "Campino" per farne un’area polifunzionale all’aperto. I soldi alla cooperativa "Insieme Niccioleta" contribuiranno all’ attivazione di un emporio di comunità per l’erogazione di servizi al cittadino. Infine l’Amministrazione, che è stata individuata come capofila, potrà creare un percorso di trekking urbano ed extraurbano, che collegherà il capoluogo alle frazioni dell’entroterra.