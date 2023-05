PortArgentario entra in MedCruise Lo scalo del promontorio si rafforza nella rete mediterranea crociere

PortArgentario si rafforza e va verso l’iscrizione a Med Cruise, l’associazione interazionale che comprende i maggiori porti del Mediterraneo. Il direttore Fabrizio Palombo e la pr Francesca Ballini rappresenteranno PortArtgentario all’evento che si terrà nei prossimi giorni in Grecia e che rappresenta un passo in avanti per il progetto. Un’evoluzione che permetterà maggiori sinergie e possibilità di aumentare gli scali per le prossime stagioni turistiche delle navi da crociera sul promontorio e, novità in dirittura d’arrivo, anche all’Isola del Giglio. "Siamo diretti a Corfù, questa settimana PortArgentario entrerà a far parte di Med Cruise, l’associazione dei porti mediterranei. Faremo così parte dell’associazione più importante dei porti crocieristici del Mediterraneo – sottolinea Palombo –. Era una cosa che inseguivamo da anni. Facevamo già parte di Clia, ma questo passo per noi è molto più importante: in questo modo possiamo ampliare i nostri rapporti di collaborazione e sinergia in tanti altri porti". Un’occasione quindi di ulteriore crescita: per il 2024 sono già previsti 43 arrivi di navi grandi che rimarranno in rada tra Porto Santo Stefano, Porto Ercole e Isola del Giglio, quest’ultima in dirittura d’arrivo e per la quale si aspetta solo l’ordinanza per la riapertura agli scali delle navi. Mancano ancora tutti gli attracchi delle piccole imbarcazioni che arriveranno in banchina, tenendo conto che nel 2023 ad esempio questi saranno 18. In questo modo il prossimo anno ci saranno quindi circa 60 scali, ben oltre i 44 previsti per questa stagione (di cui uno annullato per maltempo). "Per quanto riguarda la promozione – aggiunge Palombo – abbiamo dato alle associazioni dei commercianti l’elenco con tutti gli scali. Il servizio turistico funziona meglio quando vengono strutturate reti di accoglienza e l’associazionismo è una forza che ci consente di dare maggiori servizi. Poi sarà l’amministrazione comunale a provvedere con corsi di formazione e quant’altro, mentre PortArgentario promuove lo sviluppo delle attività sia dello yachting che del cruising. Con il sindaco Arturo Cerulli il progetto verrà portato avanti e ulteriormente rafforzato. Fu proprio la precedente amministrazione di Cerulli ad aprire il progetto, che adesso sta crescendo sempre di più". Andrea Capitani