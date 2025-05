Un portale web tutto dedicato alla Laguna di Orbetello. Mentre le condizioni delle acque sembrano in fase di miglioramento, grazie prima di tutto all’azione dei battelli e alle condizioni atmosferiche di questo periodo, prende il via un nuovo progetto, che si chiama ‘Salviamo la Laguna’ e riguarda una nuova piattaforma per la tutela ambientale. Sabato (31 maggio) alle 11, al Centro Degustazione dei Pescatori, si svolgerà la presentazione ufficiale di questo progetto, il cui proposito è chiaro già dal nome, promosso dall’associazione no profit Laguna Art Factory in collaborazione con Enegan e Save the Planet. Un evento, questo, che segna un importante passo avanti nella sensibilizzazione ambientale e nel coinvolgimento attivo della cittadinanza nella tutela dell’ecosistema lagunare. L’iniziativa nasce infatti con l’obiettivo di informare, educare e mobilitare la popolazione locale intorno alla salvaguardia della Laguna di Orbetello, un patrimonio naturale tanto prezioso quanto fragile. Cuore del progetto sarà il nuovo portale informativo www.salviamolalaguna.it, che verrà lanciato ufficialmente proprio durante l’incontro. Contenuti informativi, strumenti per conoscere meglio l’ecosistema lagunare e il suo precario equilibrio, sempre più esposto agli effetti dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento e dell’impatto legato anche alle attività dell’uomo. Al termine della presentazione, i partecipanti saranno accolti con un aperitivo offerto dai Pescatori di Orbetello, che hanno voluto sostenere attivamente l’iniziativa mettendo a disposizione la propria esperienza e la location dell’evento.