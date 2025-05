Biblioteca ’Elena Maestrini’. Primo bilancio da record

La biblioteca comunale "Elena Maestrini" inaugurata alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, dimostra già di essere un vivace centro culturale per la comunità. Solo nel periodo tra febbraio e aprile, infatti, i numeri dicono che la struttura ha registrato ben oltre 600 presenze con 242 prestiti librari, a cui si aggiungono l’acquisizione di 274 nuovi materiali per adulti e bambini ed attività didattiche e progetti educativi. Da sottolineare la grande collaborazione con le scuole territorio, coinvolgendo studenti dalla scuola dell’infanzia alle medie per un progetto didattico avviato l’11 marzo, con 5 incontri già svolti e altri in programma fino al 26 giugno. E poi iniziative come "L’Ora del Racconto" (appuntamenti mensili di lettura e laboratori creativi per bambini dai 4 agli 8 anni), l’avvio del "Club del Libro" (dedicato alla condivisione di letture e opinioni tra lettori).

"Siamo estremamente orgogliosi del lavoro svolto dalla biblioteca – dice la sindaca Stefania Ulivieri –. La risposta della comunità è stata straordinaria, confermando quanto sia importante investire in cultura. Ringrazio il personale, le scuole e tutti coloro che hanno collaborato".

Roberto Pieralli