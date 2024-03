Polonia, velivolo sconosciuto. Personale del 4° Stormo si attiva

In 24 ore l’allarme di decollo immediato per i velivoli Eurofighter della Task Force Air 4th Wing, rischierata sulla base polacca di Malbork, è suonato due volte e ad entrare in azione è stato anche il personale del 4° Stormo che in Polonia sta guidando la missione.

"L’attivazione – si spiega dal ministero della Difesa – è stata richiesta per intercettare un velivolo non identificato, in volo sulle acque internazionali del Mar Baltico. A seguito di ciò, il Centro di Comando e Controllo delle Operazioni aeree (Caoc) della Nato con sede ad Uedem (Germania) ha lanciato l’allarme. Gli aerei dell’Aeronautica militare italiana appartenenti alla Tfa, che opera nell’ambito della missione Nato di Enhanced Air Policing, hanno proceduto a intercettare e identificare il velivolo, per poi rientrare nella base di Malbork".

La Task Force Air "4th Wing" impiega quattro velivoli Eurofighter provenienti da quattro Stormi: 4° Stormo di Grosseto, 36° Stormo di Gioia del Colle, 37° Stormo di Trapani e 51° Stormo d’Istrana. "Il contingente italiano, posto sotto la diretta dipendenza nazionale del Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi) – si spiega ancora dal ministero – è composto da personale dell’Aeronautica militare provenienti dai Gruppi di Volo e da personale tecnico e logistico, schierati nell’aeroporto Krolewo di Malbork, che operano al fianco della Polish Air Force a protezione del fianco nord-est dell’Alleanza Atlantica. Questa è la seconda volta che un contingente italiano viene impiegato in Polonia in operazioni di enhanced Air Policing, missione di difesa collettiva a guida Nato. La Tfa-P "White Eagle" a guida del 4° Stormo, ha lo scopo di assicurare l’integrità e la sicurezza dello spazio aereo della Polonia.