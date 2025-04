Polizia urbana, le regole. Approvato il nuovo atto: "Costume vietato in centro"

FOLLONICAApprovato in consiglio comunale il RegolamentoIl Consiglio comunale approva il Regolamento di Polizia urbana che disciplina le attività e i comportamenti che influiscono sulla vita della comunità cittadina, in modo da salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza e prevenire potenziali condizioni di disagio. Gli obiettivi in pratica sono tutelare la qualità della vita, preservare il patrimonio e tutelare l’ambiente. "Quando si parla di sicurezza – dice il sindaco Matteo Buoncristiani - non si deve pensare solo alla prevenzione e repressione dei reati, prerogativa principale delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria, ma bisogna anche cercare di creare quelle condizioni che possano aiutare a determinare un contesto di civile e decorosa convivenza. Per fare questo un’amministrazione comunale sensibile al tema deve avere degli strumenti normativi capaci di incidere sulla quotidianità cittadina, dettando delle regole aventi carattere generale che impediscano situazioni di degrado, vero terreno fertile per la criminalità, senza scomodare lo strumento penale, il cui uso è già ampiamente abusato, compromettendone proprio per questo spesso l’efficacia". "L’adozione del regolamento – spiega l’assessore alla Sicurezza Giorgio Poggetti – è inoltre una precondizione affinché il questore possa adottare il cosiddetto Daspo Urbano, per sanzionare chi non ottempera ripetutamente alla norma contenute nel regolamento. Tale strumento, invero, è risultato particolarmente efficace in molte situazioni dove la repressione penale era poco efficace. Quindi approvare questo compendio normativo sarà il primo passo per cercare di rendere finalmente Follonica un po’ più sicura, un po’ più decorosa". Una parte del Regolamento riguarda il centro cittadino, dove l’Amministrazione ollonichese ha deciso di regolare l’apertura di specifiche tipologie di attività, cioè sale giochi e centri scommesse, internet point, money transfer, money change, compro oro, macellerie e pollerie, commercio di vicinato di frutta e verdura, laboratori di friggitoria con annesso punto vendita. Le vie interessate sono il tratto pedonale di via Roma, comprese le contermini via Martiri della Niccioleta, via Amorotti, tratto di via Colombo angolo via Roma e via Parri. Nel documento è presente anche un articolo che vieta di girare in costume in centro, nei supermercati e lungomare.