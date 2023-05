Polizia penitenziaria in lutto: morto a 58 anni Giuseppe Pisano

Polizia penitenziaria in lutto. E’ morto infatti Giuseppe Pisano, 58 anni, Sovrintendente Capo in servizio nella casa Circondariale di Grosseto dal 1988 a causa di un male che non gli ha lasciato scampo. I funerali si terranno oggi alle 11 nella chiesa del cimitero di Sterpeto. Pisano era una persona che ha dedicato la sua vita con amore per questo difficile lavoro, professionale e particolarmente umano verso i colleghi e i detenuti. Impegno e dedizione lo hanno sempre contraddistinto. Il personale di Polizia Penitenziaria e il personale civile della Casa Circondariale di Grosseto e quello sanitario sono uniti al dolore che ha colpito la famiglia di Giuseppe chiamato " Peppe". Ha prestato servizio negli uffici di staff della direzione, coadiuvando le attività dell’istituto in particolare le pratiche amministrative. Da ultimo, grazie alla sua professionalità, si occupava delle traduzioni detenuti all’esterno dell’istituto penitenziario assolvendo le funzioni di capo scorta.