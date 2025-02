Polizia, inseguimento nella notte. Auto non si ferma all’alt . Tre uomini poi fuggono per i campi

GROSSETOL’auto non si è fermata all’alt della polizia ed è sfrecciata via, dando inizio a un inseguimento nella notte tra venerdì e sabato che si è concluso in via Portogallo. Episodio che certo non è passato inosservato a quanti abitano nelle vicinanze, che sono stati richiamati dalle luci dei lampeggianti, ma anche dal suono delle sirene della pantera della polizia. Nonostante questo, il conducente dell’utilitaria non ci ha pensato a proprio a fermarsi, almeno fino a quando non ha visto la possibilità per lui e per gli altri due occupanti della vettura di poter fuggire. E così, quando è giunta in via Portogallo, in una zona ritenuta idonea a fermato la Panda e tutti e tre gli occupanti si sono dati alla fuga per i campi. All’interno dell’auto gli agenti della sezione Volanti hanno trovato una mazza da baseball e un coltello. Da qui la decisione di sequestrarli entrambi. Sotto sigilli anche l’auto su cui sono iniziati gli accertamenti per risalire innanzitutto al proprietario, capire se possa essere stata oggetto di un precedente furto. Magari proprio per questo i tre uomini all’interno, una volta ’impattato’ il posto di blocco hanno scelto di non fermarsi. E perché viaggiavano con una mazza da baseball e un coltello? A che cosa dovevano servire? Tutte domande cui dovrà dare una risposta la polizia che sta indagando sull’episodio. Non è escluso che già in queste ore sia sia risaliti all’identità del proprietario. E, forse, anche degli occupanti.