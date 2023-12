Polisportive Salesiane. Nuovi corsi per le società affiliate

Il Pgs di Grosseto apre alla nuova stagione con iniziative sportive e formative che hanno programmato per le società affiliate. "Oltre alle molteplici attività sportive – dice il presidente Matteo Di Marzo (nella foto) – ci saranno corsi per tecnici, dirigenti, arbitri, giudici e tante altre novità, che arricchiranno la nuova stagione sportiva. L’obiettivo sarà quello di continuare a crescere sempre di più tutti insieme. La segreteria starà accanto per eventuali esigenze alle società che decideranno di affiliarsi con le Polisportive Giovanili Salesiane".