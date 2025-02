Polisportiva Barbanella, che tenacia

Anno nuovo, vita nuova, ma le vecchie abitudini non cambiano mai. Se il 2024, infatti, si è concluso con una cascata di successi per la Polisportiva Barbanella Uno, il 2025 non sembra presagire nulla di diverso. Lo scorso fine settimana, a Livorno, si è tenuta la prima prova del campionato regionale zona mare e le giovanissime atlete hanno dimostrato ancora una volta di avere tenacia da vendere.

Nella serie D Lb3 base a squadre, categoria giovanissime 8 e 9 anni, al loro esordio nel campionato Silver di federazione, salgono sul gradino più alto del podio Maria Gisella Gaggioli, Gioia Greco, Ede De Santis e Margherita Rossi. Medaglia d’argento, inoltre, per la squadra junior composta da Elena Biagioli, Anna Capasso, Alessia Landini e Martina Radiconi nella categoria Lb3 avanzato anche loro alla prima esperienza nel campionato silver a squadre.

Un sorprendente inizio per le ginnaste grossetane. In attesa delle prossime competizioni, le allenatrici Claudia Salvadore e Azzurra Terminali si ritengono più che soddisfatte dei risultati ottenuti e si augurano una stagione sportiva mozzafiato.