Poker di candidati A Magliano in Toscana saranno quattro le formazioni in lizza

di Nicola Ciuffoletti

A sfidarsi alle amministrative del 14 e 15 maggio sono tre uomini, Diego Cinelli, Gabriele Fusini e Giancarlo Tei e una donna, Mirella Pastorelli. Diego Cinelli candidato sindaco della lista civica "Magliano Comune Aperto" spiega perché nella sua lista sono undici candidati consiglieri e non dodici. "Avevamo deciso di candidare una nostra concittadina rumena Natalia Zacaican – afferma Cinelli – ben sapendo che le pratiche non sono così semplici e che si sarebbe giocato con i tempi per ottenere il documento dall’ambasciata che, purtroppo, nonostante ci fossimo mossi con largo anticipo, non è arrivato. Avremmo potuto all’ultimo sostituirla in lista, ma per rispetto al sostegno che ci ha dato abbiamo deciso di non farlo". Ecco chi sono i candidati della lista "Magliano Comune Aperto": Fabio Angeli, Laura Biagiotti, Daniele Contarino, Michele Conti, Renato Galli, Tiziana Galli in Terzaroli, Fabrizio Goracci, Massimiliano Guidi, Camilla Mancineschi, Andrea Moscatelli, Laura Tattarini.

Gabriele Fusini, candidato della lista civica "Magliano 2028" aveva annunciato i componenti della lista già un paio di settimane fa ricordando un aspetto che caratterizza la sua squadra: "Il fatto che 8 candidate su 12 siano donne è un valore aggiunto per la nostra lista". Ecco chi sono i candidati della lista trainata da Fusini "Magliano 2028": Martina Angiolini, Cinizia Baciarelli, Dario Bandinelli, Pamela Calussi, Tamara Fattorini, Riccardo Fusini, Claudio Gobbi, Anna Lampredi, Chiara Pagliai, Alessia Rossi, Gianfranco Pastorelli, Chiara Tofanelli.

Giancarlo Tei, il candidato sindaco della lista "La Civica" ha come obiettivo quello di riuscire a garantire stabilità e concretezza. "L’ interruzione di due mandati amministrativi consecutivi, è stata una circostanza molto negativa per il nostro territorio". Anche in "La Civica" come in "Magliano 2028" le donne sono in maggioranza, ecco dunque i candidati a consiglieri per la lista che sostiene la candidatura di Tei: Paola Bonini, Alessandro Caporali, Alessandro Giannini, Graziana Ghezzi, Alessandro Loffredo, Michele Mazzuoli, Serena Piccini, Leonardo Rossi, Maria Elena Scarsellini, Dianora Tinti, Lorella Tronchi e Francesca Vichi.

Infine la candidata sindaco Mirella Pastorelli per lista "Pronti per cambiare". La ex assessore al bilancio della giunta Cinelli ha ricordato venerdì alla presentazione della squadra: "La lista è formata da 12 persone valide, donne e uomini di specchiato spessore umano, grandi professionisti, che fin da subito hanno dato la loro disponibilità a mettersi in gioco per il bene di Magliano". Ecco chi sono i candidati della lista "Pronti per cambiare" guidata da Pastorelli: Lisa Barbini, Piero Buccianti, Elodie Egger, Andrea Farini, Nadia Fedeli, Aldo Galimberti, Guido Gasparro, Tatiana Maggiotto, Marcello Mancini, Doriana Melosini, Silvia Neri, Remo Sonnini.