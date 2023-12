Poiana ferita blocca il traffico sull’Aurelia. Arrivano i carabinieri

Orbetello (Grosseto), 27 dicembre 2023 – Un esemplare di poiana è finito in mezzo all’Aurelia con una ferita alla zampa, attirando l’attenzione degli automobilisti e correndo il serio rischio di essere investito. L’animale non riusciva più a volare e per questo aveva letteralmente bloccato il traffico.

Il fatto è successo ad Orbetello ed ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Quasi in contemporanea alle segnalazioni degli automobilisti, qualcuno aveva contattato i volontari del Centro di recupero degli animali, ma la difficoltà del contesto in cui il rapace si trovava ha reso necessario l’arrivo dei militari dell’Arma.

Una pattuglia è pertanto intervenuta subito ed ha intercettato l'animale, che è stato trasportato nell'immediatezza nella sede della Compagnia Carabinieri di Orbetello, per essere successivamente affidato alle cure dei volontari. Il rapace era ferito a una zampa, perciò non poteva volare, ed è stata presa in cura dai volontari de 'La Casa di Gioia’.