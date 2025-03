Poesia in musica. Appuntamento al museo Luzzetti

GROSSETO

Poesia in musica al Museo Luzzetti. Domenica alle 11 all’ex Chiesa dei Bigi nel Museo Luzzetti si terrà il concerto ’La città e altri luoghi’, realizzato con il sostegno e patrocinio del Ministero della Cultura del Lussemburgo ed il patrocinio di Fondazione Grosseto Cultura, dell’assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto, organizzato dall’associazione culturale "Musica & Vita Aps". Il concerto comprende musiche originali per mezzosoprano, flauto e pianoforte ispirate alle poesie di Daniela Sacchi, giornalista e scrittrice, italiana di nascita e naturalizzata francese, che vive tra Lussemburgo, Francia e Italia, pubblicate nella raccolta "La Città e altri luoghi". Le poesie scelte sono state musicate, attraverso il lavoro di due compositori, Camille Kerger, noto compositore lussemburghese, cofondatore del Teatro Nazionale del Lussemburgo e direttore dell’Istituto europeo di canto corale, e Francesco Iannitti Piromallo noto compositore di origini romane, residente da numerosi anni a Grosseto. Una suite composta da quattro poesie (Insonnia urbana, Solitudine Urbana, Amore a chiocciola, Amore tradito), ed un’altra lirica dedicata a Parigi, sono state musicate da Camille Kerger che farà viaggiare con un linguaggio musicale potente ed immersivo attraverso gli stati d’animo vissuti dall’autrice nella dimensione urbana. Il compositore Francesco Iannitti Piromallo ha interpretato musicalmente altre liriche, musicando le poesie dedicate a Lussemburgo, Roma, Venezia, Ferrara, Napoli, Maremma, con un linguaggio musicale suggestivo e altamente evocativo. Sarà un’occasione di scambio interculturale e di visibilità con la presenza dell’ex ambasciatore d’Italia a Lussemburgo ed attuale console onorario a Firenze, Stefano Cacciaguerra, oltre che di altre autorità civili e del mondo della musica e dell’arte. Sarà un modo per viaggiare nelle città e negli altri luoghi attraverso le parole di Daniela Sacchi, con il canto e la musica, ma sarà anche un momento di confronto fra due stili compositivi. Al concerto seguirà aperitivo. Ingresso biglietto intero 10 euro, ridotto per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e Musica & Vita Aps 8 euro, per gli studenti 5 euro. Prenotazione al 347.5152908.