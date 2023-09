Pizza gourmet al ristorante "Moby Dick" a Grosseto - Girogustando 2023

La pizza gourmet è una delle novità dell’edizione 2023 di Girogustando. La prima serata si svolgerà oggi al ristorante dello stabilimento Moby Dick di Marina di Grosseto. Il Moby Dick ospiterà il Saporè Prato, per una serata a base di pesce. "Il nostro ristorante sta aperto tutto l’anno – afferma Simone Guerrini, titolare della struttura – non solo durante la stagione estiva". "Ero a conoscenza del progetto Girogustando, che mi piaceva molto, e già da un paio di anni avevo in mente di partecipare. Ora si è presentata l’occasione giusta". "Mi fa piacere ospitare il Saporè, quello che presentano sono qualcosa di molto differente dalla classica pizza, anzi, è un prodotto che credo esista in Maremma, sicuramente non a Grosseto. Sono sapori sorprendenti, diversi dal solito, una pizza con pesce crudo o con sopra una zuppa di moscardini". L’olio sarà quello del consorzio di Seggiano, mentre le cantine Rocca di Montemassi (di Roccastrada) e Purovino (di Magliano in Toscana), presentate dai sommelier Ais, accompagneranno i piatti con bianchi e rosé "Per presentare un percorso enogastronomico completo del nostro territorio" prosegue Guerrini. In cucina, ai fornelli, per questa serata a quattro mani, si alterneranno i due chef Benedetto Martini e Fabrizio Biagini. Per chi non lo conoscesse il format Girogustando prevede un ristorante ospite, quello locale, e uno chef da fuori provincia. Il fine è quello di valorizzare prodotti locali di qualità. L’iniziativa è realizzata da Cat Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove il turismo enogastronomico.