"Più ridon le carte". Rilettura dantesca di Adami e Capitano

Oggi alle 17.30 nel Polo culturale le Clarisse sarà presentato il libro "Più ridon le carte. L’attualità del canto XI del Purgatorio" con gli autori Stefano Adami e Antonio Capitano. L’ingresso è gratuito. Il saggio reinterpreta l’XI canto del Purgatorio della Divina Commedia in pagine volutamente contenute e sperimentali, in cui i personaggi raccontano in prima persona la loro visione dei fatti. Le confessioni delle voci narranti intavolano l’argomento della superbia che lascia spazio all’umiltà e del sottile confine tra gloria e vanagloria.